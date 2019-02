Al tavolo del prezzo del latte a Cagliari potrebbe essere vicino un accordo in extremis: 72 centesimi Iva compresa al litro come acconto per il conferimento del prodotto e un saldo ancorato a una griglia che, considerando interventi di Regione e Stato, dovrebbe far sollevare il prezzo vicino a quello richiesto dai pastori, un euro.

È questa l’ultima indiscrezione sul tavolo industriali-allevatori aperto questa mattina in prefettura dal Ministro Gian Marco Centinaio.

Il confronto è finora andato avanti tra proposte, controproposte e ripensamenti per oltre otto ore. I pastori non volevano saperne di scendere al di sotto l’euro, ma evidentemente sono arrivate le garanzie che chiedevano sul saldo. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. E quindi, salvo clamorosi colpi di scena, si dovrebbe giungere alla firma dell’accordo.

