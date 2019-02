“Non abbiamo preso ancora una decisione, ma vedremo tutti insieme cosa fare: bisognerà fare un’analisi, questo è un gruppo spontaneo. Certo così non si può andare avanti: noi abbiamo buttato in questi giorni 15 milioni di lavoro”.

Lo ha detto uno dei rappresentanti dei pastori, Gianuario Falchi, al termine del vertice. “Quella di oggi è una bozza – ha continuato – sarà la gente a decidere. Loro dicono che più di così non si poteva fare, ci hanno chiesto di firmare subito. Ma noi vedremo il da farsi. Non sono soddisfatto del prezzo. Ma sono fiducioso, secondo me si potrà arrivare all’euro. Ci sono anche paletti per il futuro”.

Stop ai presidi? “Non lo sappiamo – ha detto – molti pastori non li conosciamo. Ci è stato detto che da lunedì non ci sarà più tolleranza. Ma fuori c’è gente molto civile: i danni fatti, che condanno, sono stati pochissimi, molto meno dei danni che hanno subito i pastori”, ha concluso Falchi.

