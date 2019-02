“Da martedì 19 e sino al silenzio elettorale sarò nuovamente in Sardegna e batterò tutte le province”. Lo ha annunciato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi prima di lasciare l’Isola per una vista lampo in vista delle elezioni regionali di domenica 24 febbraio.

Il Cavaliere sarà in Sardegna negli stessi giorni in cui è annunciato il tour elettorale del leader della Lega e ministro dell’interno Matteo Salvini, che domani arriverà nel nord dell’Isola. Ancora non è stata comunicata, invece, alcuna data per gli appuntamenti di Berlusconi nell’ultima settimana di campagna elettorale.

