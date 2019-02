Sbarco di immigrati stamani nella spiaggia di Is Pillonis, nel Comune di Sant’Anna Arresi (Su). Si tratta del primo sbarco in Sardegna nel 2019.

Con le condizioni di mare calmo nel Canale di Sardegna un barchino con 13 migranti, di sedicente nazionalità algerina, è arrivato sulle coste del Sulcis.

I migranti, tutti maschi ed in buone condizioni di salute, sono stati presi in consegna dai carabinieri della Compagnia di Carbonia e saranno portati al Cpa di Monastir (Ca) per le procedure di identificazione.

