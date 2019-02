Dinamo fuori dalla Coppa Italia, al termine di una sfida incredibile con la New Basket Brindisi: gara persa di un punto (86 a 87) con la palla della possibile vittoria in mano. Tutto in una manciata di millesimi: tiro di Smith che scheggia il ferro e correzione di Cooley che arriva fuori tempo massimo. Niente da fare. E addio finale: alla gara decisiva per il trofeo ci vanno i pugliesi. Per gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco una prova di orgoglio e forza. Soprattutto perché a un certo punto la Dinamo si è trovata anche a meno sedici. E anche la terza frazione non si è chiusa benissimo: 60-74.

Il Banco però ha trova un break per rifarsi sotto. Finale concitato. Quando restano 100” sul cronometro Cooley firma la doppia doppia con il libero che dice 80-87. Ultimi attimi al cardiopalma: palla persa dei pugliesi, canestro di MCgee del -1. Al Banco l’ultima palla per provare a vincere: ma non va. E al Mandela Forum finisce 86-87.

“Sono straordinariamente orgoglioso – queste le parole di Pozzecco a fine gara – dei miei ragazzi, abbiamo giocato una partita di una ferocia e di una intensità che era tempo che non vedevo. Abbiamo eseguito e fatto quello che volevamo fare, attaccando l’area con continuità e grinta”.

