Un 30enne cagliaritano stava percorrendo l’asse mediano in direzione Poetto alla guida di una smart, per cause in fase di accertamento, ha tamponato una ford focus condotta da un 55enne di Quartu.

A causa dell’urto una 50enne, passeggera della focus, è rimasta lievemente ferita, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS. dell’ospedale Marino con assegnato un codice verde.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

