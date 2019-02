Una denuncia per “omicidio di animali” sarà inoltrata domani mattina dall’Aidda, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, a carico di un pastore di 62 anni di Ploaghe (Sassari) che nei giorni scorsi ha sgozzato l’intero gregge di pecore e capre e i quattro cani che lo aiutavano ad accudire il gregge. Aidaa inoltre si costituirà parte civile nell’eventuale processo.

“Non ci aspettiamo invece la condanna da parte di chi gli agnelli li sgozza con lo stesso criterio ogni anno a Pasqua e sugli animali e sui loro cuccioli ci fa profitto. Certo – conclude Croce – in questo caso lo sgozzamento di massa fa effetto mediatico, ma anche lo sgozzamento ogni anno di migliaia di agnelli di pecore e capre ammazzati per finire sulle tavole degli italiani non è meno di quanto ha fatto questo personaggio”.

Commenti

comments