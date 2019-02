“Il fatto che il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, poliedrico politico dai mille abiti, voglia vestire anche i panni del medico lo espone al rischio di abuso della professione. Io, assessore Arru invece, che medico lo sono davvero, sono sicuro di poter fare una diagnosi sicura dei disturbi della memoria di Salvini”. Così il titolare della Sanità in Sardegna, Luigi Arru (candidato anche alle regionali del 24 febbraio con il centrosinistra), replica al leader della Lega in tema di ospedali e chiusure.

“È clamorosa infatti l’amnesia del Ministro sulla scure che si è abbattuta sugli ospedali della Lombardia con la giunta regionale guidata dalla Lega, che ha concluso il suo mandato nel 2018. Così come è clamorosa l’amnesia sulle delibere di chiusura di vari ospedali lombardi dell’attuale Governo regionale, dove la Lega è maggioranza di Governo. Nella precedente legislatura andando a memoria ricordo la chiusura di ospedali come: San Giovanni Bianco (Bg); G.B. Mangioni hospital (casa di cura privata); Calcinate (Bg); Cernusco sul Naviglio (Mi)”. “In questa legislatura – prosegue Arru – ricordo a Salvini, che esiste una delibera per la chiusura degli ospedali di Chiavenna (So); Angera (Va); Piario (Bg); Oglio Po (Mn). Ricordo inoltre una sentenza del Tar Lombardia a favore della chiusura di ospedali contro i comuni che fecero ricorso. Tranquillizzo inoltre lo smemorato ministro che non voglio sostituire i sardi con immigrati, che in Sardegna sono il 3% mentre in Lombardia sono oltre l’11% della popolazione totale. Le prediche il Ministro le faccia agli altri non ai sardi”.

