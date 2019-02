“Les Communistes de Corse apportent leur soutien aux Camarades de Rifondazione Comunista et i Comunisti Italiani engagés dans la bataille des élections régionales de Sardaigne.La liste conduite par Vindice LECIS propose une alternative anti-libérale à gauche pour répondre aux attentes sociales et écologiques exprimées par la population de Sardaigne”. I comunisti corsi del Partie Comuniste Francais sostengono la candidatura di Vindice Lecis alla presidenza della Regione Sardegna per Rifondazione, Sionistra Sarada, Comunisti Italiani.

“L’elezione di numerosi candidati in questa lista permetterà – scrivono i corsi – di rappresentare ‘interesse dei lavoratori e delle loro famiglie. Questo è il motivo del nostro sostegno”, conclude il PCF.

