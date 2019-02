L’Olbia mette Ko la Carrarese nella partita casalinga.

I supporters giunti da Carrara per sostenere la propria squadra, hanno esposto durante la partita al Nespoli uno striscione in onore dei pastori sardi e della loro lotta per un futuro dignitoso del loro comparto: “Pastore sardu non t’arrendas”

Un bel gesto di solidarietà che arriva dalla squadra Toscana. Tanti gli applausi per questo gruppo di tifosi.