“Prendono i sardi per scemi, ma i sardi col voto dimostreranno che è finita e non ci sarà la giuria truccata come a Sanremo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Castelsardo per il suo tour elettorale.

“Sarà anche bravo Mahmood – ha aggiunto – ma preferisco i Tazenda: quando devo ascoltare una canzone d’amore metto Andrea Parodi, ma a Sanremo l’avrebbero eliminato”.

