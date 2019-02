Matteo Salvini farà tappa a Cagliari giovedì 21 per un incontro pubblico alle 18 in luogo ancora da definire. La visita nel capoluogo sardo rientra quindi nella seconda parte del tour elettorale del leader della Lega in vista delle regionali di domenica prossima.

La prima parte è iniziata domenica a La Maddalena e a Castelsardo e proseguirà lunedì e martedì tra Ozieri, Sassari e Alghero.

Martedì il ministro dell’Interno ripartirà a Roma per ritornare in Sardegna il giorno dopo e dare inizio al tour elettorale nel sud dell’Isola dove si tratterrà sino a venerdì 22 febbraio.

Commenti

comments