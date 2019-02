“La cultura può giocare un ruolo importante per la Sardegna: quello che è stato fatto finora è insufficiente”. Lo ha detto il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, nel corso di una conferenza stampa questa mattina all’aeroporto di Cagliari insieme con il candidato governatore del M5s Francesco Desogus alle regionali di domenica prossima e dal senatore M5s, Gianni Marilotti.

“Non si è fatta programmazione sui collegamenti dalle zone più note all’interno, nessuno è andato nei luoghi più affollati a far vedere altre parti della Sardegna. È stata fatta solo pubblicità, ma questo non basta”, ha aggiunto. Bonisoli preme per un cambiamento. “La civiltà dei nuraghi è unica al mondo, ma va colonizzato il patrimonio etnografico. Penso alla festa del redentore a Nuoro: sentitissima, ma fuori dall’isola non è così conosciuta. Se questo non è successo è perché evidentemente chi governava ha dato spazio ad altre priorità”.

