L’ Alta Pressione non demorde, anzi, nei prossimi giorni potrebbe diventare anche più consistente.

In questi primi giorni dovrà patire un po’ perché a ovest della Sardegna, sulla Penisola Iberica, si sta inserendo un vortice ciclonico che poi scivolerà sul nord Africa ma senza che abbia effetti sulla nostra regione. Nel contempo l’Atlantico sarà sede di un’intensa attività depressionaria, depressioni che si posizioneranno in modo tale da innescare un intenso flusso d’aria calda subtropicale verso alte latitudini.

In tal modo la struttura anticiclonica si rafforzerà notevolmente, determinando condizioni meteo climatiche primaverili. Al momento c’è ancora un po’ d’incertezza circa l’esatto posizionamento dell’Alta Pressione, in particolare dovremo capire se ci sarà o meno sbilanciamento a ovest. Dovesse esserci potrebbero aprirsi le porte ad una circolazione d’aria fredda, molto fredda, da est. Freddo che colpirebbe il Sud Italia, ma che in termini di temperature potrebbe farsi sentire con un abbassamento termico importante. Quando? Nel weekend.

Stiamo parlando di un’evoluzione piuttosto incerta, diciamo che dovremo attendere ancora qualche giorno per capire se l’Alta Pressione sarà talmente forte da mettere a tacere le ultime velleità invernali.

In collaborazione con: Meteo Sardegna

