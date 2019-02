“Io i barconi li rimando indietro uno per uno. Ma i problemi del Paese e qui in Sardegna sono altri, non siamo qua per fare promesse ma c’è bisogno di infrastrutture, di cose normali per persone normali, come prendere aerei o traghetti a prezzi normali”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, stamani in piazza a Ozieri (Sassari) nella seconda giornata della sua visita in Sardegna in vista delle elezioni regionali di domenica prossima.

