Salvini da Ozieri: “Anche in Sardegna i comunisti sono in via d’estinzione”

Durante la prima tappa di un tour che oggi lo porterà anche a Sassari e domattina ad Alghero, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato che incontrerà anche oggi i pastori sardi in lotta per il prezzo del latte.

“Stiamo lavorando giorno e notte, le posizioni di pastori e industriali sono più vicine rispetto a qualche giorno fa – assicura il vicepremier – e continueremo a lavorare fino a trovare una soluzione”.

Ad Ozieri in una piazza colma Salvini ha detto: “Io i barconi li rimando indietro uno per uno. Ma i problemi del Paese e qui in Sardegna sono altri, non siamo qua per fare promesse ma c’è bisogno di infrastrutture, di cose normali per persone normali, come prendere aerei o traghetti a prezzi normali”.

Sul caso Diciotti, continua il Vice Premier: “Ho fatto il mio dovere e ho difeso i miei concittadini, come prevede la Costituzione. Ho difeso la mia Patria, come è dovere di ogni cittadino. Sono in una piazza stupenda, nel cuore della Sardegna, con centinaia di ragazzi, di pastori e altre persone, di lunedì mattina, abbigliato come sono abbigliato, e siamo qua per ascoltare idee e proposte sullo sviluppo”. Ha risposto con un sorriso il vicepremier ai giornalisti che gli chiedevano se fosse preoccupato per la votazione online in corso tra gli iscritti al Movimento 5 Stelle sulla vicenda.

