Il luogo scelto dal leader della Lega, Matteo Salvini, per l’incontro pubblico in programma giovedì 21 alle 18 a Cagliari è piazza del Carmine.

“Una piazza – ha spiegato all’Ansa il commissario della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili – con problemi di sicurezza per i cagliaritani e i turisti. Problemi legati allo spaccio ma anche all’immigrazione clandestina. E noi abbiamo deciso di portarci il ministro dell’Interno che è il responsabile della sicurezza. E’ la gente che lo chiede”. Il vicepremier, da ieri nel nord Sardegna per un tour elettorale in vista del voto di domenica, ripartirà domani dopo la tappa di Alghero e ritornerà in terra sarda mercoledì sera. Giovedì il comizio a Cagliari e poi, ma ancora non è ufficiale, nell’ultimo giorno di campagna elettorale tappe nel Sulcis Iglesiente (a Carbonia e Iglesias) e probabilmente nel Medio Campidano.

