I pastori doneranno il sangue alla Asl di Oristano. Domani, martedì 19 febbraio, a Paulilatino (Or) si terrà una raccolta straordinaria di sangue organizzata da Asl Oristano su richiesta della sede dell’Avis e dei pastori del paese, che intendono mantenere alta l’attenzione sulla vertenza latte attraverso un’azione simbolica e importante come la donazione.

“Abbiamo raccolto l’invito degli allevatori e dell’Avis di Paulilatino e immediatamente ci siamo resi disponibili per la raccolta straordinaria – spiega il direttore del Servizio Immunotrafusionale Paolo Casula – perché il sangue è un bene prezioso e la Sardegna ne ha un costante bisogno. Naturalmente – spiega Casula – l’invito a partecipare all’iniziativa non si limita ai soli pastori, ma è esteso a chiunque vorrà compiere questo gesto di generosità”. A partire dalle 8 l’autoemoteca dell’Asl di Oristano sarà a disposizione dei donatori davanti alla sede Avis del paese in vico Satta.

