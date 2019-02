Gli Agenti del Commissariato di Alghero (Ss) nel corso della notte scorsa hanno arrestato per danneggiamento a seguito di incendio, un 52enne, algherese, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato notato da un poliziotto che aveva appena smontato dal servizio, mentre si stava allontanando dal luogo dove poco prima era divampato un incendio a bordo della sua auto. Le fiamme hanno avvolto una motrice in sosta in via Vittorio Emanuele, ed una macchina posteggiata nelle immediate vicinanze.

L’agente, dopo aver allertato i colleghi del Commissariato e i soccorsi, si è posto all’inseguimento dell’autovettura. Dopo una breve ricerca nella periferia della città, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’autovettura abbandonata e subito dopo hanno individuato anche l’uomo che cercava di fuggire attraverso un terreno agricolo vicino al quartiere di residenza. Il 52enne, già noto per i suoi trascorsi, è stato così catturato e arrestato.

Nell’auto i poliziotti hanno trovato nel una tanica da 20 litri con all’interno ancora del liquido infiammabile, ed un paio di guanti impregnati di benzina. L’arrestato, con evidenti segni di ustione al corpo è stato medicato da personale del 118 e su disposizione del pm di turno è stato in seguito condotto presso l’ospedale di Sassari dove è stato ricoverato nel reparto grandi ustionati in regime di applicazione provvisoria di custodia, in attesa dell’udienza di convalida.

