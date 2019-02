I Carabinieri di Osidda, comune di 247 abitanti in provincia di Nuoro, durante un servizio di rastrellamento delle campagne e di controllo degli ovili, hanno trovato, accuratamente nascosta nella vegetazione, una pistola in buone condizioni di conservazione.

L’arma è stata inviata ai Ris di Cagliari per le verifiche balistiche e dattiloscopiche e sono in corso accertamenti per risalire al legittimo proprietario.

