I Carabinieri di Guspini hanno arrestato stamani M.R., 60enne disoccupato del paese, per furto.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, approfittando di un momento di distrazione della commessa, ha rubato numerosi tagliandi ‘gratta e vinci’ nella rivendita di tabacchi di via Carbonia, per un importo di circa 1500 euro.

Ripreso dalle telecamere di sorveglianza l’uomo è stato individuato e arrestato dai Carabinieri. Su disposizione del pm è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, prevista per domani in tribunale a Cagliari.

