La settimana che va da lunedì 18 Febbraio a domenica 24 Febbraio 2019 si preannuncia molto impegnativa nelle questioni amorose per i Segni di Terra, che dovranno darsi da fare per riportare l’armonia nelle relazioni che hanno una crisi. Il periodo sarà tuttavia positivo, soprattutto per la sfera lavorativa e ci saranno miglioramenti anche dal punto di vista economico. Settimana di passione intensa per i Segni d’Acqua, che potranno guardare al futuro con maggiore certezza riguardo i loro sentimenti. In vista tanti incontri stimolanti e accattivanti. Buone le prospettive di lavoro per i Segni di Fuoco, da inizio settimana ci saranno diverse occasioni per chi desidera cambiare lavoro e mettersi in vista. Settimana favorevole per l’amore per i Segni d’Aria, molti amori potranno nascere e i single potranno fare incontri interessanti. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: ottimo cielo questa settimana per l’amore, la passione e la sintonia potranno rafforzarsi sempre di più nelle coppie. Molti Ariete potranno programmare eventi importanti o ufficializzare un rapporto, segno di una svolta decisiva nella vita privata.

Lavoro: la settimana inizierà al meglio per i nati sotto il segno dell’Ariete. La Luna sarà dalla vostra parte e potreste avere molta fortuna negli affari e negli investimenti. La grinta e la voglia di fare non mancheranno. Nelle giornate di venerdì e sabato potrebbero arrivare delle novità molto interessanti.

Toro

Amore: nelle questioni amorose i Toro dovranno darsi molto da fare per recuperare la fiducia del partner. Venere nel segno sarà fondamentale per riportare l’armonia in una storia d’amore che nell’ultimo periodo era entrata in crisi. La giornata migliore sarà senza dubbio quella di domenica per i sentimenti, e anche i single potranno trovare l’anima gemella.

Lavoro: il periodo sarà molto positivo, anche se alcuni nati del segno potrebbero sentirsi sotto pressione. In ambito lavorativo ci saranno comunque dei miglioramenti che vi permetteranno di condurre una vita più agiata dal punto di vista economico. Non è escluso che nelle giornate centrali potranno esserci delle belle sorprese.

Gemelli

Amore: in amore dovrete cercare di essere frizzanti e intriganti per uscire dalla solita monotonia quotidiana. L’inizio settimana sarà con il vento in poppa per le coppie più solide, mentre da mercoledì le faccende amorose potrebbero prendere una piega diversa. Per fortuna nel fine settimana la luna sarà dalla vostra parte e la situazione migliorerà.

Lavoro: la settimana non sarà affatto facile sul lavoro, la situazione non è delle migliori ed è necessario che portiate pazienza. Qualche cambiamento potrebbe iniziare a verificarsi a partire da mercoledì, quando gli influssi armonici delle stelle porteranno qualche piccolo successo lavorativo e conseguenti guadagni.

Cancro

Amore: saranno sette giorni di passione intensa per i nati del Cancro e nulla potrà spegnere questo fuoco ardente. Sia chi è in coppia che i single potranno guardare avanti con fiducia nei propri sentimenti e con la certezza di saperli distinguere. Per molti ci saranno approcci sentimentali molto stimolanti e accattivanti.

Lavoro: l’influsso positivo dei pianeti questa settimana sarà decisivo per aiutare i nati del segno a risolvere un problema ricorrendo a soluzioni accettabili. A volte bisogna scendere a un compromesso per ottenere il risultato desiderato e spesso vale la pena farlo. Ottimi i rapporti con amici e colleghi di lavoro, ogni piccola controversia sarà facilmente superata grazie alla vostra diplomazia.

Leone

Amore: da inizio settimana a giovedì le cose non andranno poi così male in amore, ma chi sta soffrendo per un abbandono o per un tradimento di certo non saprà nasconderlo. Bisognerà chiedere chiarimenti per sanare le ferite, anche se a volte bisogna attendere i tempi giusti per parlare di certe cose. I single potranno invece dedicarsi a coltivare alcuni interessi e passioni che avevano abbandonato da tempo.

Lavoro: buone prospettive per il lavoro autonomo, questa settimana si apre con nuove occasioni per chi desidera mettersi in gioco oppure desidera cambiare lavoro. Potreste avere delle occasioni irripetibili, in grado di assicurare successi professionali e sociali, che vi metteranno al centro dell’attenzione. I primi quattro giorni della settimana saranno quelli più decisivi.

Vergine

Amore: influssi contrastanti potranno generare confusione, soprattutto se non siete ancora riusciti a gettare il passato alle spalle. Per fortuna questo stato d’animo vi lascerà già dalla giornata di martedì e consentirà sia a chi è impegnato o è single di vedere le cose in modo diverso e da un altro punto di vista. Dedicatevi anche al divertimento e rilassatevi, ne avete bisogno.

Lavoro: è un periodo favorevole allo studio e al lavoro, l’impegno che metterete sarà presto ripagato, ma dovrete perseverare nelle vostre scelte. Qualche novità importante sul lavoro vi spingerà verso nuovi lidi. Le giornate migliori saranno quelle centrali mentre per le restanti sarà bene ritagliarsi dei momenti di relax. Buono il weekend.

Bilancia

Amore: da lunedì a mercoledì la settimana proseguirà tranquilla sul fronte privato, poi potrebbe subentrare qualche attrito amoroso che renderà il clima di coppia molto teso. Meglio lasciar perdere una vecchia conoscenza che ha fatto di nuovo capolino nella vostra vita, non porterebbe nulla di buono. Per chi è single invece potrebbe essere davvero una settimana importante per l’amore.

Lavoro: guadagni e investimenti sono tra le priorità di questa settimana per i Bilancia, che grazie al loro intuito potranno realizzare traguardi concreti. Alcuni affari in sospeso potranno concludersi positivamente e getteranno le basi per nuovi progetti. Sarà fondamentale essere decisi.

Scorpione

Amore: settimana appagante per l’amore, sarete in cerca di forti emozioni e le troverete, anche se dovrete cercarle altrove. In vista viaggi e mondanità e non sono esclusi incontri interessanti, che potrebbero far girare la testa. A beneficiare di una grossa spinta emotiva saranno anche i single, che potranno vivere splendide avventure!

Lavoro: Giove e Mercurio renderanno stimolante la settimana riguardo al lavoro, anche se al momento le risorse cono poche non pensate che gli astri vi hanno abbandonato. La fortuna potrà venirvi incontro nelle scelte che farete, dunque approfittate di questo periodo vincente che potrà portarvi al successo.

Sagittario

Amore: svogliatezza e mancanza di energie saranno gli elementi che caratterizzeranno questa settimana dei Sagittario, tanto che avranno poca voglia di convogliare le loro energie sul partner. Lunedì e martedì saranno tuttavia i giorni migliori per i sentimenti, e i single potranno perdonare un torto ricevuto e fare spazio nel loro cuore all’amore.

Lavoro: fortissimo l’intuito dei nati del segno, la settimana si preannuncia proficua per la conclusione di un accordo o l’inizio di una collaborazione. I pianeti però annunciano prudenza e attenzione nel rivelare i propri progetti a persone che potrebbero farne cattivo uso. Siate più riservati e meno propensi a dare confidenze.

Capricorno

Amore: le sorprese in amore questa settimana possono essere tante, alcuni possono affrontare discorsi nuovi mentre altri dovranno scontrarsi con una persona del passato che ritorna. Sino a giovedì qualche influsso sfavorevole porterà confusione nei cuori, ma tutto si aggiusterà nel fine settimana e molti dubbi e dissidi potranno essere già cancellati.

Lavoro: inizio settimana incerto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Andrà un po’ meglio per chi ha una professione e ha preso una direzione precisa, mentre chi è sotto dipendenze mal sopporterà le sviste e le critiche. Per precauzione, le stelle consigliano di fare buon viso a cattivo gioco. Almeno per il momento.

Acquario

Amore: ottimo inizio di settimana per gli Acquario, l’amore viaggia senza intoppi e consente alle coppie di guardare al futuro con fiducia. Molti amori potrebbero comunque nascere e i single potrebbero venire a conoscenza di un interesse nei loro confronti da parte di una persona intrigante. La giornata più intensa sarà giovedì, potranno esserci novità amorose per molti del segno.

Lavoro: non lasciatevi incantare da lusinghe e complimenti poco sinceri, questa settimana potranno esserci intrusioni da parte di persone invidiose dei vostri successi. Tuttavia, avrete la soluzione dei vostri problemi a portata di mano, cogliete dunque le occasioni giuste per uscire da una situazione ingarbugliata in cui vi siete cacciati.

Pesci

Amore: settimana armoniosa per i sentimenti, ci saranno piacevoli momenti in amore e i single riusciranno a sedurre con un semplice sorriso. Ottimi i rapporti anche con gli amici, ma non affannatevi oggi nel voler a tutti i costi cercare una giustificazione per un torto che avete subito di recente. Fine settimana di relax per chi è in coppia, potrebbe esserci l’occasione per fare una gita con chi amate.

Lavoro: un atteggiamento troppo disinvolto potrebbe disperdere gli sforzi fatti per recuperare una collaborazione. Buone comunque le giornate di giovedì e venerdì per portare avanti dei progetti, anche se però qualche contrattempo potrebbe mettere i bastoni fra le ruote.

