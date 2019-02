“Salvini in questi mesi si è affermato come leader nazionale riconosciuto per i risultati che ha portato, quindi sicuramente questo ha portato tanto consenso, ma noi non lo utilizziamo per far saltare il governo”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a Cagliari per un incontro elettorale in vista delle regionali di domenica 24 febbraio.

“Certo – ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti su una possibile interruzione del sodalizio Lega-M5S dopo il voto in Abruzzo e Sardegna – quando il popolo si esprime lo fa democraticamente e questo va sempre riconosciuto. Quando si vince si vince, quando si perde bisogna capire anche perché si perde. Noi sicuramente interpretiamo il consenso dato alla Lega come una spinta alle ragioni della Lega in questo governo”.

“A tempo debito valuteremo”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio risponde ai giornalisti che gli chiedono se ci potrà essere un futuro al governo con lo schieramento tradizionale del centrodestra. Anche se poi sottolinea: “Il centrodestra in senso classico e che per tanti anni ha governato questo Paese non c’è più perché la società italiana è cambiata, il mondo è cambiato”.

“Sul problema dell’immigrazione Salvini si è assunto delle responsabilità pesanti, tanto che oggi rischia di andare sotto processo proprio per questo, ma evidentemente gli italiani apprezzano questo modo di fare – e continua – il senso della proposta della Lega – ha poi spiegato – è che ha reinterpretato il centrodestra in forma non tradizionale, sotto una forma di governo che governa, che decide: quello che ha dimostrato Salvini è di essere un vicepremier che decide, è quello che vogliono gli italiani. Non si governa rinviando o aggirando decisioni”.

