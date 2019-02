Nonostante i tagli ministeriali, le cifre messe a disposizione dall’Ateneo per il servizio di portierato non sono diminuite. Per questo le ragioni della protesta devono essere manifestate nei confronti dell’azienda che eroga il servizio. Lo spiega l’Università di Cagliari dopo la manifestazione di questa mattina davanti al Rettorato degli addetti al portierato.

La numero uno dell’Università Maria Del Zompo, il direttore generale Aldo Urru, e il dirigente della direzione acquisti, appalti e contratti Fabrizio Cherchi hanno incontrato, su richiesta delle organizzazioni sindacali, i lavoratori della ditta che gestisce i servizi del portierato dell’Ateneo.

I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dell’impresa – in una riunione successiva all’incontro con Del Zompo – hanno chiesto al direttore generale ed al dirigente che l’Ateneo rivesta un ruolo di mediazione esterna nella difficile vertenza. Una possibilità che ora gli organi di governo dell’Università stanno valutando affinché le parti interessate dalla vertenza possano arrivare a una soluzione per i lavoratori.

