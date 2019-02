Nel 2018 la Regione Sardegna ha stanziato 80 milioni di euro per siti culturali, musei, biblioteche, promozione della lettura. L’assessore della Cultura Giuseppe Dessena replica con le ultime cifre al ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli che, nella sua visita in Sardegna, aveva mosso degli appunti all’operato del governo regionale in merito alla valorizzazione del patrimonio culturale dell’isola.

“Il ministro Bonisoli – afferma Dessena – è evidentemente disinformato e condizionato dalla campagna elettorale, ci sono i numeri che indicano quello che la Regione ha fatto in questi anni per il patrimonio culturale, materiale e immateriale della Sardegna. Abbiamo voluto legare l’offerta culturale al turismo per creare ricchezza e posti di lavori e avviare nei territori meccanismi virtuosi in grado di agevolare il processo di sviluppo”. Bonisoli aveva parlato nello specifico della festa del Redentore a Nuoro. “Sentitissima – aveva sentenziato – ma poco conosciuta lontano dall’isola”. Secca la smentita dell’assessore.

“Le feste legate alla tradizioni della Sardegna sono note in tutto il mondo e infatti registriamo in occasione di eventi identitari un grande afflusso di visitatori stranieri. La Regione ha avviato nel corso di questa legislatura anche bandi come Identity Lab con il quale vengono stanziate risorse del Por Fesr per promuovere la cultura sarda nel resto del mondo con ottimi risultati”.

Commenti

comments