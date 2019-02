“Stiamo lavorando e continueremo a farlo, conto di essere convincente e fortunato per avvicinare ancora le parti, che partivano da molto distanti e adesso sono più vicine”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, uscendo dalla Prefettura di Sassari dove ha incontrato una delegazione di pastori sardi sulla questione del prezzo del latte”.

“Un euro? Non faccio io il prezzo del latte – ha risposto Salvini ai cronisti che attendevano in Piazza d’Italia – io posso mettere al tavolo e far dialogare pastori e produttori. Fatemi lavorare”.

