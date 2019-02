“Ma come sei maleducato a fare gestacci ragazzo mio, se fossi tuo papà non sarei contento di un bimbetto che va in piazza a fare gestacci a chi non la pensa come lui”. Così Matteo Salvini ha risposto alle intemperanze di un giovanissimo contestatore dal palco di piazza Tola, nel centro di Sassari.

“Vai a casa a bere il latte di pecora, che ti fa bene e cresci meglio”, gli ha detto per poi aggiungere: “Sono contento che da settembre torni sui banchi di scuola l’educazione civica”.

Il leader della Lega ha quindi definito il gruppo che l’ha contestato all’uscita della Prefettura, improvvisando un corteo sino al luogo in cui quasi 2mila supporter lo attendevano per il comizio, “dieci sfigati”.

Commenti

comments