La Polizia di Stato, ha arrestato G. L. 47enne cagliaritano, pregiudicato, per il reato di evasione.

Gli Agenti della Squadra Volante, mentre transitavano in Via Seruci, hanno notato un uomo che, vedendo gli agenti, è scappato verso casa.

I poliziotti lo hanno subito inseguito e raggiunto nella sua abitazione lo hanno arrestato.

Dalle verifiche è emerso che l’uomo, nei giorni scorsi, era già stato arrestato per evasione da altri agenti della Squadra Volante.

Su disposizione del P.M. di turno, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.

Due ore dopo, un altro equipaggio della Squadra Volante, ha sorpreso nuovamente il 47enne fuori dall’abitazione, in quanto si trovava in Piazza Quirra, violando così gli arresti domiciliari.

Il P.M. di turno ha disposto che fosse trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo previsto in mattinata.

