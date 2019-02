Mancano ormai pochi giorni alle elezioni regionali in Sardegna.

Domenica 24 febbraio il popolo sardo eleggerà il nuovo consiglio regionale e il nuovo Presidente della regione Sardegna.

Cagliaripad, a due giorni dalla chiusura della campagna elettorale, ha invitato i candidati presidenti per un confronto in diretta e per permettere loro di illustrare i propri programmi politici.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 20 febbraio, a partire dalle ore 16:00 in diretta nella pagina Facebook di Cagliaripad.it.

