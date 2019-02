Royal Ultra Sky Marathon: iscrizioni aperte il 15 febbraio

Sono aperte le iscrizioni per la Royal Ultra Sky Marathon, la skyrace del Gran Paradiso di Ceresole Reale che si svolgerà il 21 luglio.

Quest’anno l’importante evento sportivo è stato scelto come una delle 15 tappe del Mondiale di Skyrunning (il Migu Run Skyrunner World Series).

Iren in prima linea

Iren sostiene l’ottava edizione della Royal Ultra Sky Marathon.

“Si tratterà – scrivono i vertici del Gruppo multiservizi – di un’occasione che costituirà un momento di assoluta visibilità mondiale per il Parco Nazionale del Gran Paradiso”. Per il gruppo Iren l’evento è in linea con gli obiettivi di sostenibilità promossi insieme con il Parco del Gran Paradiso.

55 chilometri tra ripidi sentieri e pascoli innevati

I partecipanti si sono dati appuntamento nella Valle dell’Orco, precisamente alla Locanda dalla Diga del Lago di Teleccio.

Gli atleti, provenienti da ogni parte del mondo

