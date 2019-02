Una moto Honda SH125 guidata da un 18enne di Cagliari, nel percorrere la via Vesalio in direzione via F.Gioia, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con una Fiat 500L condotta da un 68enne che percorreva via Vesalio nella stessa direzione.

A causa dello scontro la moto è finita nell’altra semicarreggiata.

Il conducente del motociclo è stato occorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

