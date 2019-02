Nell’aeroporto di Cagliari Elmas è stato inaugurato oggi il nuovo infopoint della Regione, nato dalla collaborazione tra Sogaer, società di gestione dello scalo e l’assessorato regionale del Turismo. L’area, di 67 metri quadrati, consta di un banco informazioni, un’area espositiva e multimediale dotata di quattro videowall informativi e un monitor interattivo e sarà una porta di accesso digitale al territorio, con lo scopo di mostrare in “anteprima” ai turisti ciò che vedranno andando in giro nell’isola.

I visitatori potranno visualizzare suggerimenti e informazioni, ma anche contenuti audiovisivi e richiedere brochure e materiale illustrativo sull’offerta turistica e culturale della Sardegna. Potranno anche rivolgersi agli operatori per avere delucidazioni sui vari mezzi di trasporto accessibili e su tutta la gamma di itinerari disponibili.

“Si tratta di un ufficio innovativo che unisce accoglienza, ospitalità e valorizzazione dei nostri punti di forza principali, soprattutto l’artigianato – ha dichiarato l’assessore del Turismo Barbara Argiolas – qui il marchio ISOLA diventa parte integrante della nostra offerta di destinazione e di territorio sempre più interconnesso, che dialoga e mette a disposizione dei viaggiatori in arrivo a Cagliari gli attrattori principali quali quelli paesaggistici, naturalistici, archeologici, enogastronomici e turismo attivo”.

Anche i vertici Sogaer si sono detti soddisfatti: “L’inaugurazione del nuovo Infopoint – ha sottolineato l’amministratore delegato Alberto Scanu – conferma che il compito della società di gestione aeroportuale non è solo quello di garantire l’operatività dell’infrastruttura, bensì anche quello di far conoscere la nostra splendida isola ai passeggeri, in stretta sinergia con le istituzioni e il territorio”.

