Entro la primavera Cagliari avrà nuovamente i suoi ascensori funzionanti: è la promessa fatta da Fabrizio Marcello, presidente della Commissione permanente mobilità e delegato della città metropolitana, al termine del sopralluogo di questa mattina nel cantiere di piazza Mundula.

“Gli interventi – spiega – stanno terminando. Mentre per piazza Yenne i lavori sono già conclusi e stiamo aspettando solo l’ ultimo via libera dal Ministero. Tempi brevi e programmati anche per l’ascensore del Bastione. Salvo contrattempi, gli impianti dovrebbero essere pronti entro la prossima primavera”.

Il problema degli ascensori fuori uso tocca soprattutto dagli abitanti del quartiere più alto della città, Castello. Tempo addietro l’amministrazione comunale aveva valutato anche altre alternative, come scale mobili e tapis roulant, utilizzati già in altre città, ma le idee erano rimaste tali.

L’impianto di collegamento in questione invece trattasi di un ascensore con velocità di un metro al secondo, capienza di dodici persone e portata massima di novecento chili. Oltre alle fermate di salita e discesa, è prevista anche la possibilità di sosta intermedia per il soccorso dei passeggeri in caso di emergenza.

