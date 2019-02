Riflettori ancora accesi sulla protesta del latte in Sardegna: prima i pastori hanno versato o regalato il latte, ora hanno donato anche il sangue. Sono state ben 35 le sacche raccolte oggi a Paulilatino, durante l’iniziativa organizzata dalla Ats-Assl Oristano, su richiesta dell’Avis e degli allevatori locali.

Dalle prime ore del mattino diversi pastori infatti si sono messi in fila per sottoporsi al prelievo insieme a molti compaesani che si sono uniti a loro in segno di solidarietà. Al termine delle donazioni è stata offerta a tutti i partecipanti una merenda ma, anziché il classico succo e cornetto, i donatori si sono trovati davanti formaggi e latticini.

“Ringraziamo di cuore i pastori, la sezione Avis di Paulilatino e tutte le persone che oggi hanno voluto portare questo importante contributo – ha dichiarato Mariano Meloni, direttore dell’Assl di Oristano – li ringraziamo per aver scelto di incanalare la loro rivendicazione in una forma di protesta costruttiva, solidale e davvero preziosa per i pazienti”.

