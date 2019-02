Non c’è pace per il Ministro dell’interno e vicepresidente del Consiglio. Prima dell’estate sarà, forse, processato per vilipendio all’ordine giudiziario. La procura di Torino infatti è riuscita a ottenere l’individuazione di una data per l’eventuale processo dato che, per questo reato, non è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare.

Nell’occhio del ciclone sono finite le frasi pronunciate in un discorso a Collegno risalente a 3 anni fa, precisamente il 14 febbraio 2016. Riferendosi agli sviluppi di un’inchiesta della procura di Genova sul caso Rimborsopoli dei consiglieri regionali liguri, aveva affermato “difenderò qualunque leghista venga indagato da quella schifezza che è la magistratura”.

Commenti

comments