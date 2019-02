Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, sbarca in Sardegna in vista delle elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio.

Dopo le tappe di sabato scorso a Cagliari e Olbia, il Cavaliere giovedì 21 sarà prima a Sassari, alle 12 in Piazza Azuni, e poi a Oristano, alle 18 all’Hotel Mariano IV, a sostegno dei candidati di Fi e del candidato alla presidenza della Regione del centrodestra, Christian Solinas.

