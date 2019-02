Air Italy sale sul podio al “Business traveller cellars in the sky 2018”. La compagnia aerea ha ottenuto un importante “Bronzo” per i migliori vini offerti dai vari vettori a bordo dei propri voli. “Olianas Perdixi 2016, Gergei, Sardinia, Italy” ha ricevuto la medaglia di bronzo durante la cerimonia annuale di premiazione, che si svolta al The Grand Ballroom a Langham, Londra. Attivi da 33 anni i “Cellars in the Sky Awards” puntano a dare riconoscimento all’eccellenza dei vini serviti dalle compagnie aeree a bordo delle First e Business Class.

Air Italy era la prima volta che partecipava al concorso e a ritirare la medaglia sono stati Gavino Virdis, Catering Operations Manager di Air Italy e Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier, e Stefania Filigheddu, Air Italy Product & Service Design Manager. Olianas Perdixi 2016 è un vino rosso tra i più importanti della cantina che lo produce.

Si tratta di un blend di Bovale, Carignano e Cannonau, tutti vitigni autoctoni della Sardegna. Il suo colore intenso proviene da una lunga permanenza sulle fecce. Con sentori di frutti neri sotto spirito e confettura di more e con note speziate che ricordano la liquirizia, la fragranza risulta ricca e complessa al naso, mentre il gusto è rotondo, con tannini morbidi e ben equilibrato dalla vena acida che si avverte sul finale.

