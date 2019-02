Dalla Giunta regionale 3,7 milioni di euro per le famiglie con quattro o più figli. Si tratta di risorse del Fondo nazionale politiche sociali destinate all’intervento “La famiglia cresce”.

Nella delibera approvata nella giornata di oggi, la Giunta ha fissato in 160 euro l’importo del beneficio riconoscibile a ciascun figlio fiscalmente a carico di età non superiore ai 25 anni, appartenente a un nucleo familiare numeroso (quattro o più figli) e con un reddito Isee non superiore a 30mila euro. L’intervento, che sarà gestito tramite gli ambiti Plus (Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona) e i Comuni, riconosce la centralità del nucleo familiare quale elemento di sviluppo e risorsa per l’intera collettività.

Secondo l’ultimo censimento Istat, il numero delle famiglie con quattro o più figli presenti in Sardegna è di 5.348. Il numero stimato di figli è pari a 23.231. “La Regione punta a garantire ogni utile supporto soprattutto ai nuclei familiari numerosi, in quanto maggiormente esposti al disagio e all’esclusione sociale”.

