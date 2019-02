“Alcuni giornali di sinistra, che indagano sul mio passato, mettono in dubbio il mio diploma, e sostengono anche che mi sarei comprato una laurea negli Stati Uniti. Lo dico una volta per tutte: mi sono diplomato al liceo classico con il massimo dei voti e mi sono laureato in giurisprudenza a Cagliari, sempre con il massimo dei voti. Pero’ mi chiedo come mai non sia stato chiesto anche a Massimo Zedda, in cosa si sia laureato: sarebbe interessante capirlo, visto che sembra un argomento dirimente”. Cosi’ Christian Solinas, candidato governatore del centrodestra alle elezioni in Sardegna del 24 febbraio.

Solinas, durante un incontro pubblico ieri a Villacidro, e’ tornato sulla questione della “laurea fantasma”, rilanciata anche dall’Espresso due giorni fa. Dopo aver chiarito la sua posizione “accademica”, il segretario del Psd’az ha attaccato il candidato del centrosinistra, Massimo Zedda, (che interruppe i suoi studi in giurisprudenza a pochi esami dalla laurea, ndr). “Premetto che per quanto mi riguarda, mentre una persona intelligente e’ intelligente con la prima elementare e puo’ sempre laurearsi nella vita- l’affondo di Solinas- non e’ vero il contrario, cioe’ che un laureato possa essere sempre intelligente. In ogni caso direi che questo e’ un argomento debole e citato a sproposito”.

Quindi ancora stoccate all’indirizzo di Zedda: “Va in giro per la Sardegna a criticare la mia persona, invece di raccontare cosa vorrebbe fare per la Sardegna. Non capendo che io sono alla guida di una coalizione ampia, nata dalla domanda che emerge dalla societa’ sarda verso un cambiamento della classe dirigente che ha creato solo danni negli ultimi cinque anni”.

Prosegue il senatore: “Noi siamo l’unico progetto politico in campo veramente alternativo, dall’altra parte c’e’ la riproposizione degli ultimi cinque anni. Ma, anche se si cambia l’autista e si oscurano i vetri, quando si aprono le porte della corriera scendono gli stessi assessori e dirigenti che hanno governato l’isola negli ultimi anni”. Bordate infine anche contro il M5s: “La Sardegna non puo’ permettersi il lusso di fare un salto nel buio, votando l’apprendistato di chi non ha un progetto e idee da mettere in campo, se non quelle di una copisteria a cinque stelle dove si prendono i programmi da una parte e dall’altra, e si scimmiottano”.

