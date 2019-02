Quattro nuovi siti di interesse comunitario (Sic) e tre nuove zone di protezione speciale (Zps). E’ la proposta approvata in Consiglio regionale che adesso sarà sottoposta alla Commissione Ue.

Quando l’Europa darà il via libera, i nuovi siti completeranno la rete Natura 2000 della Sardegna, che a oggi è composta da 125 siti, di cui 56 Zsc, 37 Sic (in via di trasformazione in Zsc, ossia di Zone a protezione speciale) e 38 Zps. I nuovi Sic riguardano aree a mare da Capo Testa all’Isola Rossa», da Tavolara a Capo Comino, dall’Isola dell’Asinara all’Argentiera e a Capo Spartivento.

Le nuove Zps si riferiscono alle aree da Capo Testa all’Isola Rossa, da Tavolara a Capo Comino e Capo Spartivento.

