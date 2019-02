Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari nel pomeriggio di oggi, martedì 19 febbraio, verso le 17:30 circa, per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un’abitazione, in località Perd’e Sali nel comune di Sarroch (Ca).

La Sala operativa del 115, ricevuta la prima chiamata, ha inviato sul posto la squadra VVF di Pronto intervento 2A con un APS (Auto pompa serbatoio) e il supporto di un ABP (auto botte pompa), per un totale di due automezzi.

I pompieri all’arrivo sul posto hanno intercettato alcune bombole di GPL, una particolarmente coinvolta dalle fiamme, che è stata messa in sicurezza, portata all’esterno e raffreddata.

Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza della struttura.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

