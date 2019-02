La polizia ha arrestato un 19enne originario del Mali, pregiudicato, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Intorno alle ore 09:50 di ieri, lunedì 18 febbraio, gli equipaggi del “Gruppo Falchi” della Squadra Mobile, anche a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti ed esercenti che indicavano un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori messi in atto da parte di cittadini nordafricani, in particolare nel quartiere Marina, hanno effettuato un servizio di osservazione in piazza del Carmine notando un gruppo di giovani stranieri che stazionavano nella piazza.

In particolare uno dei giovani si aggirava per la piazza con fare circospetto, inducendo gli investigatori a notarlo, osservando che pochi istanti dopo lo stesso, avvicinatosi ad un giovane, estraeva qualcosa da un pacchetto di sigarette e per consegnarlo dietro compenso di una somma di denaro.

Immediatamente raggiunto e bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette contenente 8 pezzi di hashish del peso di 4 grammi e la somma di 66 euro.

Il giovane, appreso che sarebbe stato arrestato, si è opposto andando in escandescenza, spintonando e colpendo i poliziotti nel tentativo di fuggire. Con non poca fatica è stato messo in sicurezza.

Dagli accertamenti telematici effettuati è emerso che il 19enne è stato arrestato, anche recentemente, per reati in materia di stupefacenti.

Commenti

comments