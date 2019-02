Disagi e, forse, anche un po’ di paura in Sicilia dove, dalle 08:30 di questa mattina due settori dello spazio aereo sovrastante la città di Catania sono stati chiusi a causa dell’emissione di cenere proveniente dai crateri sommitali dell’Etna.

E’ stata proprio l’unità di crisi della Sac, società che gestisce lo scalo internazionale di Fontanarossa, a disporre il blocco del passaggio aereo, consentendo al contempo quattro atterraggi ogni ora. I decolli invece non hanno subito variazioni.

Il risultato è presto detto e non è certo una bella notizia per tutti i lavoratori e coloro che dell’aereo non possono fare a meno: tutti i voli potranno subire, quantomeno, dei ritardi. Sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto sono disponibili, per chi volesse consultarli, tutte le informazioni circa l’operatività dell’areporto.

