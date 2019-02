Il quartetto di Chicago degli Enuff Z Nuff, tra i più amati dal pubblico hair metal, tornano in Italia per tre date nel mese di febbraio.

Nel corso degli anni, la band ha pubblicato una ventina di album tra inediti e live, suonando ininterrottamente in giro per il pianeta e mantenendo nel tempo un seguito leale e devoto, l’ultimo spettacolare album, “Diamond Boy”, edito da Frontiers, ha rappresentato una nuova svolta per la band di Chicago: adorato dalla critica, è stato premiato da vendite impressionanti spingendo la band a riapparire, dopo anni, nelle classifiche di UK, Giappone e soprattutto Billboard e premiandoli con ripetuti sold out nei tour successivi.

Ad aprire le tre serate gli italiani Siska, la band guidata da Mattian Sisca è tra i nomi caldi della scena AOR europea: un album di debutto distribuito da Sony e tour in Europa e Sud America sono il loro biglietto da visita: già visti in Italia insieme a Blaze Bayley, Dennis Stratton, Jennifer Batten, Michael Angelo Batio e soprattutto Skid Row, i Siska sono ormai conosciuti in tutta Italia.

Gli Enuff Z Nuff, suoneranno:

Venerdì 22 MK Live club – Carpi (MO)

Sabato 23 Revolver – San Donà di Piave (VE)

Domenica 24 – Slaughter – Paderno Dugnano (MI)

Commenti

comments