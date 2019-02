“I pastori rappresentano una categoria vitale per la nostra società, da sostenere con tutte le nostre forze nella loro sacrosanta rivendicazione per un equo prezzo del latte, commisurato al sempre più elevato costo del lavoro. Forza pastori sardi”, Paola Massidda, sindaco di Carbonia, appoggia senza riserve la vertenza dei pastori sardi.

La dichiarazione del primo cittadino arriva a seguito della visita alla sede della Cooperativa Allevatori Sulcitani di Sirai, consorzio che raggruppa decine di allevatori del territorio. “Vi supportiamo nella vostra battaglia, che riguarda tutti noi, i nostri figli e le nostre famiglie. Una battaglia di dignità per un futuro migliore. Sosteniamo la vostra protesta, se condotta con civiltà e rispetto delle regole, e ci auguriamo soprattutto che possiate, come hanno fatto gli allevatori sulcitani, riprendere quanto prima le vostre produzioni, che sono un fiore all’occhiello per l’intero comparto primario della città e del territorio, in grado di garantire un numero importante di posti di lavoro in un contesto di forte crisi economica come quello attuale”.

