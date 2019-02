“Il credito sardo sta morendo con la complicità della politica e nel silenzio dell’opinione pubblica. L’operazione Bper-Banco di Sardegna è orchestrata dal Pd e impoverirà ulteriormente l’isola”.

È questa l’accusa che rivolge il candidato alla presidenza della Regione del Movimento 5 Stelle Francesco Desogus. “Quello del credito è stato un tema che nessuno ha voluto sollevare in questa campagna elettorale, ma se la Sardegna è in crisi è anche perché il suo sistema bancario non si sta mostrando all’altezza della situazione.

Desogus punta la sua attenzione sul recente acquisto del 49% delle azioni del Banco di Sardegna da parte della Bper, che controlla l’intero pacchetto azionario dello storico istituto di credito isolano.

“In cambio la Fondazione di Sardegna, totalmente controllata dal Pd sardo, possiederà poco meno del 10 per cento della Bper, cioè anche del Banco di Sardegna” spiega Desogus. “Ciò che prima era dei sardi, è diventato del Pd”.

“La settimana scorsa la Bper ha acquistato dalla Fondazione di Sardegna l’ultimo pezzo del 49 per cento del capitale del Banco di Sardegna non ancora in suo possesso” spiega il candidato del M5S. “Il pagamento è avvenuto attraverso l’emissione a favore della Fondazione Banco di Sardegna di 33 milioni di nuove azioni e di un corrispettivo cash di 180 milioni di euro.

Le nuove azioni, pari al 6,42 % del capitale di Bper post aumento riservato, hanno fatto salire la quota della Fondazione nel capitale della banca emiliana al 9,4 % circa. La parte in denaro del pagamento è stata utilizzata dall’ente per comprare un bond subordinato At1 del valore nominale di 150 milioni di euro e prezzo di sottoscrizione di 180 milioni, che pagherà una cedola annua dell’8,75 %.

Tradotto: con una semplice partita di giro, il Pd si mangerà ciò che era avanzato dalla operazione di acquisto precedente” spiega Desogus. “In questo modo assisteremo alla fine del sistema creditizio sardo”.

“È dal 2001, da quando cioè che il 51 % del capitale sociale del Banco di Sardegna è passato alla Bper, la banca dei sardi è sparita per trasformarsi piano piano in un cimitero rosso degli elefanti” conclude Desogus.

