Mattina impegnativa per i questori di tutta l’isola, riuniti al Centro di addestramento e istruzione professionale (Caip) della polizia nel comune di Abbasanta.

L’incontro è stato organizzato per discutere le questioni inerenti l’ordine pubblico in vista delle elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna e si è reso necessario in relazione alla situazione di tensione generata dalla protesta del latte, che, messe da parte le speranze temporaneamente riposte nel confronto con il Governo, è ripresa, cappeggiata da allevatori forse anche più agguerriti di prima.

