Durante la mattina, nel Sulcis, un camionista è stato fermato nella strada Provinciale 77 all’altezza di Tratalias da un gruppo di quattro individui incappucciati.

L’autotrasportatore, che viaggiava per andare a consegnare un carico di latte, ha dovuto versare per terra il contenuto del camion. Sembra, secondo le prime indiscrezioni, che le persone a volto coperto non fossero armate e, finito di sversare il latte, abbiano “liberato” l’uomo.

E’ il terzo agguato in due giorni a camionisti, segue episodi simili avvenuti a Orgosolo e Sanluri. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

