Sembra l’appuntamento per il duello finale tra rivali nel far west e lo è, quasi, perchè questa guerra verrà combattuta a colpi di secchiate di latte. Alle 13, dal cavalcavia che sovrasta la statale 131 dcn al chilometro 107, i pastori rovesceranno il latte in segno di protesta.

Strada nuovamente bloccata quindi e i disagi degli automobilisti continuano. Sul posto, all’altezza del comune di Posada, nel Nuorese, decine e decine di manifestanti si stanno radunando pronti per dare il via a un altra manifestazione contro i prezzi del latte ovino.

La polizia stradale è già impegnata nelle operazioni di gestione del traffico pesante, ma il blocco totale della circolazione stradale con conseguenti deviazioni verrà attuato solo alle 13.

