Il vicepremier Matteo Salvini non molla e va avanti nella sua lotta contro la criminalità organizzata, anche in Sardegna.

Giovedì 21 febbraio infatti, nel primo pomeriggio, verso le 14:30, si recherà a Villasimius, in provincia di Cagliari, per la consegna un immobile confiscato che sarà adibito ad alloggi di servizio per gli uomini dell’Arma dei Carabinieri.

La casa era proprietà di un narcotrafficante internazionale, capo di un’associazione a delinquere che intratteneva rapporti con il traffico di droga colombiano. L’uomo era latitante e si nascondeva in Sudamerica, è stato poi arrestato a Panama e, dopo la revoca del provvedimento cautelare, è stato nuovamente ammanettato nel capoluogo sardo dai militari dell’Arma.

Commenti

comments